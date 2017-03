CySEC advierte a los comerciantes contra el corredor NRGbinary

Este tipo de advertencia comienza a extenderse y es cada vez menos frecuente. El regulador de los mercados financieros chipriotas prevalece cada vez mïs y publica una IQ Option segunda declaraciïn oficial en la que advierte a los comerciantes contra otro corredor de opciones binarias. Esta vez, se relaciona con NRGbinary, cuyo sitio web es www.nrgbinary.com; La regulaciïn de este corredor de opciones binarias & nbsp; no es realmente & nbsp; en curso, al contrario de lo que se creïa. La CySEC especifica que 24option esta empresa nunca ha sido autorizada por las autoridades de la isla mediterrïnea de Chipre.

Sïlo se necesitan unos cuantos clics para visitar el sitio web de este corredor y darse cuenta de que, de acuerdo con cierta informaciïn proporcionada sobre la compaïïa, NRG Capital (CY) Ltd se encuentra en el corazïn de la capital chipriota de la ciudad De Nicosia al igual que el anteriormente mencionado corredor de TraderXP que tambiïn han sido objeto de una advertencia similar. El CySEC parece hacer su trabajo de limpieza en el territorio chipriota. Debemos ser conscientes de que el païs es conocido por los inversores y lïderes empresariales como un territorio europeo con un particular estado especial. Es un païs muy interesante para las empresas que quieren iniciar una actividad offshore y someterse a las tasas mïs atractivas de impuestos en Europa; La tasa del impuesto de sociedades es del 10%. La creaciïn de una sociedad offshore no requiere capital mïnimo. No hay requisito de residencia en la isla. El anonimato y el secreto bancario estïn garantizados al pasar por un proceso administrativo bastante ligero. Por lo tanto, atrae opciones binarias a una serie de negocios, algunos de los cuales son ï ï ïborderlineï ï ??. Esto parece ser el caso de las empresas NRGbinary y TraderXP que afirman ser corredores de opciones binarias. Por lo tanto, el CySEC intenta remediar esto.

Chipre es uno de los païses europeos para exigir a los corredores de opciones binarias para obtener su licencia con el fin de ofrecer legalmente servicios dentro del païs. Francia tambiïn opera algo de la misma manera con la Autoridad de Mercados Financieros Francesa (AMF) y el banco ACP de Francia que permiten a los comerciantes ver quï corredores cumplen con las regulaciones de las autoridades locales Presente una garantïa sïlida. Los ïltimos corredores de opciones binarias que han obtenido una licencia de CySEC en los ïltimos meses son los corredores OptionWeb, 24Option, ZoneOptions y OptionFair. Se recomienda privilegiar este tipo de